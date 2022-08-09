İzmir haber... Karşıyaka'nın en büyük umudu Emre İzmir haberine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla bilenen Karşıyaka'nın en büyük gol umudu yeni transferlerinden Emre Gemici olacak. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla bilenen Karşıyaka'nın en büyük gol umudu yeni transferlerinden Emre Gemici olacak. Geçen sezon İskenderunspor'la ligde Play-Off şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki Emre, kariyerinin son 2 yılına 44 gol sığdırdı. Emre, İskenderun'da 37 maçta 20 gol, önceki sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ise 32 maçta 24 gol atmayı başardı. Tecrübeli futbolcu Karşıyaka'nın Bolu kampında oynadığı özel maçlarda bileğindeki ödem nedeniyle fazla süre alamadı. Sakatlığı atlatan Emre'nin ligde takımın gol yükünü önemli oranda çekmesi bekleniyor. Spor Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İzmir haber... Karşıyaka'nın en büyük umudu Emre - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.