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İzmir haber | Karşıyaka ile Somaspor yenişemedi

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İzmir haber | Karşıyaka ile Somaspor yenişemedi

İzmir haberlerine göre TFF 3'üncü Lig'de sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka ile 2'nci Lig'in başlangıcı için günleri sayan Somaspor'un oynadığı ikinci hazırlık maçından gülen çıkmadı.

TFF 3'üncü Lig'de sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka ile 2'nci Lig'in başlangıcı için günleri sayan Somaspor'un oynadığı ikinci hazırlık maçından gülen çıkmadı. İki ekibin Bolu kampında 1 Ağustos'ta oynadıkları ilk maç 3-2 Somaspor üstünlüğüyle biterken, taraflar dün yenişemeyip 3-3 berabere kaldı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan özel maçta ev sahibi yeşil-kırmızılıların gollerini Samican, Namık Barış ve Fatih Ergen atarken, konuk siyah-beyazlıların golleri ise Emrecan, Can Muhammed ve Berkay'ın ayağından geldi. Karşıyaka sezon öncesi 14, 21 ve 24 Ağustos tarihlerinde de hazırlık maçları oynayacak.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka İzmir Spor Haberler

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