İzmir haber... Karşıyaka'da sakatlar iyileşti İzmir haberine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da Bolu kampında sakatlık yaşayan futbolcuların iyileşip takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da Bolu kampında sakatlık yaşayan futbolcuların iyileşip takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. İzmir ekibinde kampın ilk gününde sakatlanan Furkan, ayağına darbe alan Cenk ve bileğindeki ödem nedeniyle hazırlık maçlarında fazla süre alamayan yeni transfer golcü Emre, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarda takımla çalışıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 4 Eylül'deki ligin ilk maçına kadar en az 3 özel maç daha oynayacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka İzmir Bolu Spor Haberler

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