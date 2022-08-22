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İzmir haber... Karşıyaka'da başarıya endeksli sistem

Spor Haberleri

İzmir haber... Karşıyaka'da başarıya endeksli sistem

İzmir haberleri... TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Karşıyaka, takıma başarıya endeksli ödeme sistemi getirdi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Karşıyaka, takıma başarıya endeksli ödeme sistemi getirdi. Bu sezon 2'nci Lig'e çıkmaktan başka hiçbir düşüncesi olmayan İzmir ekibinde yönetimin belirlediği sisteme göre futbolcular takımın performansına göre hakediş ve prim ödemesi alacak. Lige 2 haftadan az süre kala son hazırlıklarını yapan yeşil-kırmızılılar, 24 Ağustos Çarşamba günü Akhisar'da Akhisarspor ile özel maç oynayacak. İzmir temsilcisinde takımın en büyük gol umudu olarak transfer edilip Bolu kampında ayak bileğinden sakatlık yaşayan Emre Gemici, lig maratonu öncesi kilo fazlasını atarak form tutmaya çalışıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka İzmir Spor Haberler

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