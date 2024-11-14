Üye Girişi
Haberler

İzmir Derbisinde Zirve Mücadelesi: Karşıyaka ve Göztepe Karşı Karşıya

İzmir Derbisinde Zirve Mücadelesi: Karşıyaka ve Göztepe Karşı Karşıya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Göztepe, 21 puanla 7'de 7 yaparken, 19 puanla ikinci sırada yer alan Karşıyaka ile derbi maçında karşılaşacak. Bilet fiyatları 100 TL, Göztepeli taraftarlar müsabakaya alınmayacak.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ile Göztepe pazar günü derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Grupta 7'de 7 yapan iki takımdan Göztepe tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla yenerek 21 puanla liderlik koltuğunu bırakmadı. Karşıyaka ise aldığı 7 galibiyetin 3'ünü 3-0, 2'sini 3-1, 2'sini de 3-2'lik skorlarla elde ederek 19 puanla 2'nci sırada zirve takibini sürdürdü.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak kritik derbinin bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı takımda Şevval ve Simay'ın sakatlanıp sezonu kapatması moralleri bozarken, yönetim Göztepe derbisi öncesi taraftarları salonu doldurmaya davet etti. Göztepeli taraftarların alınmayacağı müsabaka sonunda iki takımdan biri mağlubiyetle tanışacak. Henüz set bile vermeyen Göztepe gösterdiği performansla rakiplerine gözdağı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta? MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI! Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar? Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak? AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.