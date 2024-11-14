İzmir Derbisinde Zirve Mücadelesi: Karşıyaka ve Göztepe Karşı Karşıya

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ile Göztepe pazar günü derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Grupta 7'de 7 yapan iki takımdan Göztepe tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla yenerek 21 puanla liderlik koltuğunu bırakmadı. Karşıyaka ise aldığı 7 galibiyetin 3'ünü 3-0, 2'sini 3-1, 2'sini de 3-2'lik skorlarla elde ederek 19 puanla 2'nci sırada zirve takibini sürdürdü.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak kritik derbinin bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı takımda Şevval ve Simay'ın sakatlanıp sezonu kapatması moralleri bozarken, yönetim Göztepe derbisi öncesi taraftarları salonu doldurmaya davet etti. Göztepeli taraftarların alınmayacağı müsabaka sonunda iki takımdan biri mağlubiyetle tanışacak. Henüz set bile vermeyen Göztepe gösterdiği performansla rakiplerine gözdağı verdi.