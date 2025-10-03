İzmir Derbisinde Karşıyaka ve Altınordu Karşı Karşıya
Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonun ilk haftasında Karşıyaka, Altınordu ile mücadele edecek. Maç İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonun ilk haftasında Karşıyaka yarın İzmir derbisinde Altınordu'nun konuğu olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı TVF Voleybol TV yayınlayacak. Geçen sezon Play-Off'a kalıp final grubunda son anda Sultanlar Ligi'ni kıl payı ıskalayan Karşıyaka, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Yeşil-kırmızılılar sezon öncesi antrenörlük görevine takımın eski çalıştırıcısı Reşat Yazıcıoğulları'nı getirmişti. Geçen yıl 2'nci Lig'de final grubunu 2'nci sırada tamamlayarak 1'inci Lig'e yükselen Altınordu da yenilenen kadrosuyla derbiyi kazanarak lige zaferle başlamanın planlarını yapıyor. Altınordu'da voleybolda CEO'luk görevine yıllarca Karşıyaka'da basketbol takımının genel menajerliğini yürüten Selim Çınar gelmişti.