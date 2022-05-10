İzmir'den milli takıma 3 voleybolcu gidiyor

İZMİR (DHA) - CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosuna İzmir kulüplerinde forma giyen 3 voleybolcu dahil edildi. Arkas Spor'dan smaçörler Burutay Subaşı ve Mirza Lagumdzija ile Altekma'dan pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı, ay-yıldızlı takımda görev alma gururu yaşayacak. Türkiye, "Son şampiyon" apoletini takacağı Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor