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İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu

AA - Ali Korkmaz - Spor
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İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu

İzmir'deki otizmli sporcular, Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle buz pistinde bir araya geldi.

İZMİR (AA) - İzmir'deki otizmli sporcular, Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle buz pistinde bir araya geldi.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Konak Moris Bencuya Özel Eğitim, Değirmenci Özel Eğitim, Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu, Bornova Gençlik Merkezi ile Vizyon Otizm Kulübünden sporcular katıldı.

Yaklaşık 60 kişinin yer aldığı organizasyonda otizmli sporcular, buz pistinde becerilerini sergiledi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Necip Fazıl Kısakürek, Down Sendromu, Otizm, İzmir, Spor, Haberler

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