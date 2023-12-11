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İzmir'deki Kadın Voleybol Takımları İlk Yarıyı Play-Off Hedefiyle Tamamladı

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İzmir'de mücadele eden Karşıyaka Medical Point ve Göztepe, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk yarıyı Play-Off hedefini sürdürerek tamamladı. Karşıyaka 20 puanla ilk 4'te yer alırken, Göztepe ise 5'inci sırayı elde etti.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir ekipleri Karşıyaka Medical Point ve Göztepe, ilk yarıyı Play-Off hedefini sürdürerek tamamladı. Devrenin son maçında evinde Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Karşıyaka, oynadığı 10 maçta 6 galibiyet alıp 20 puanla ilk yarıyı ilk 4'te tamamladı. Deplasmanda lider Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Göztepe ise 6 galibiyette kalıp 18 puanla 5'inci basamakta yer buldu. İzmir merkezli bir diğer kulüp olan Aras Kargo ise 7 galibiyetle 2'nci sırayı aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka voleybol İzmir İzmir Spor Güncel Haberler

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