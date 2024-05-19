İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap tamamlandı
İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap mücadelesi bugünkü müsabakalarla tamamlandı. Şampiyonada yarı final ve final mücadeleleri gerçekleştirildi ve ilk 3 sıra Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Emrah Taç'tan oluştu. Şampiyonanın sıralaması 2025'teki milli takımı belirleyecek.
İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap mücadelesi bugünkü müsabakalarla tamamlandı.
Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde 9 sporcunun katılımıyla dün başlayan şampiyonada bugün yarı final ve final mücadeleleri gerçekleştirildi.
Başarı yüzdelerine göre ilk 3 sıra Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Emrah Taç'tan oluştu.
Bu yıl 3 etap üzerinden düzenlenecek şampiyonada oluşacak sıralama 2025'teki milli takımı belirleyecek.