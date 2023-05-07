İzmir'deki 2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. ayak mücadelesi sona erdi
Spor Haberleri
Motor sporlarında İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen 2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. ayak mücadelesinde dereceye girenler belli oldu.
Motor sporlarında İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen 2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. ayak mücadelesinde dereceye girenler belli oldu.
Kozak Enduro ve ATV Parkuru'ndaki mücadelede dünkü sıralama turlarının ardından bugün yarışlar gerçekleştirildi.
EnduroGP'de Rafet Karakuş, E1'de Deniz Memnun, E2'de Rafet Karakuş, E3'te Gökhan Kart, EB'de Aykut Kızıltan, EC'de Ümit Kaya, ATV branşında ise ATVGP'de Ahmet Kaan Dengizek, S1'de Haktan Özkul, S2'de Ahmet Kaan Dengizek ilk sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor