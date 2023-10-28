İzmir'deki 100. Yıl Açık Su Yüzme Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenler belli oldu
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6. İzmir Körfez Festivali kapsamında gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Cumhuriyet Kupası'nda dereceye giren isimler açıklandı. Paralimpik kategoride Ziyap Ölker ve Memet İleru birincilik elde etti. Kadınlarda Bengisu Avcı, Yasemin Altıntaş ve Seda Kansuk ilk üç sırayı alırken, erkeklerde Gültigin Er birinci oldu.
İzmir'deki 100. Yıl Açık Su Yüzme Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.
6. İzmir Körfez Festivali kapsamında Güzelbahçe sahilinde gerçekleştirilen organizasyonda paralimpik 3000 metrede Ziyap Ölker, 1500 metrede ise Memet İleru birinciliği elde etti.
3000 metre kadınlarda ilk 3 sıra Bengisu Avcı, Yasemin Altıntaş ve Seda Kansuk'tan oluşurken, erkeklerde ise Gültigin Er birinci, Emre Erdoğan ikinci ve Turgut Esen üçüncü oldu.
Festivaldeki Dragon Tekne Yarışı, Optimist Yelken Yarışı ile Kano Kürek Cumhuriyet Kupası'nın ilk mücadeleleri de bugün yapıldı.