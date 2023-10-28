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İzmir'deki 100. Yıl Açık Su Yüzme Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenler belli oldu

6. İzmir Körfez Festivali kapsamında gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Cumhuriyet Kupası'nda dereceye giren isimler açıklandı. Paralimpik kategoride Ziyap Ölker ve Memet İleru birincilik elde etti. Kadınlarda Bengisu Avcı, Yasemin Altıntaş ve Seda Kansuk ilk üç sırayı alırken, erkeklerde Gültigin Er birinci oldu.