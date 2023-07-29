İzmir'de Yüzme Antrenörü Üstün Erek Hayatını Kaybetti

İZMİR'de yüzme sporunun en önemli antrenörlerinden Üstün Erek, 80 yaşında hayatını kaybetti. 1971 yılında başladığı 52 yıllık antrenörlük hayatında uluslararası bir çok organizasyona İzmir'den yetiştirdiği yüzücüler ile katılma başarısı gösteren, Balkan Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Okullar Şampiyonası'da önemli başarıların altına imza atan Erek'in bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor