Zübeyde Hanım Koşusu, yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla tamamlandı - Haberler

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen "Zübeyde Hanım Koşusu", 1500 yarışmacının katılımıyla yapıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına düzenlenen koşu, Anayasa Meydanı ile Zübeyde Hanım Anıt Mezarı arasındaki 4 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Yarışmayı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyası, tüm kategorilerde ilk 3'e girenlere de kupa takdim edildi.

Yarışmanın ödül töreni Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, koşunun Anneler Günü nedeniyle yapılan geleneksel bir koşu haline geldiğini söyledi.

Tugay, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandığını belirterek, "Bu tarihsel yıldönümlerinde ve 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünü tarihe ezberleten emanetimize duyduğumuz sonsuz saygıyla bir Karşıyaka geleneğini bu yıl bambaşka duygularla gerçekleştiriyoruz." dedi.???????