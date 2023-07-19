İzmir'de yapılan TOHM ve olimpik deneme yarışmalarında Nurcan Akpınar ve Ebrar Nisa Balkaşa TOHM Barajı'nı geçti

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Nurcan Akpınar ve Ebrar Nisa Balkaşa, İzmir'de yapılan TOHM ve olimpik deneme yarışmalarında elde ettikleri derecelerle TOHM Barajı'nı aştılar. Kulüp Başkanı Handan Koçyiğit, sporcularını kutlayarak, çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirtti.

İzmir'de yapılan TOHM ve olimpik deneme yarışmalarında mücadele eden Nurcan Akpınar ve Ebrar Nisa Balkaşa elde ettikleri dereceler ile TOHM Barajı'nı aştılar.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi barajını geçti. Kulüp Başkanı Handan Koçyiğit, iki sporcusunu da kutladığını belirterek, çok çalışmanın meyvelerini aldıklarını söyledi.

Koçyiğit sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"15-16 Temmuz tarihlerinde İzmir'de yapılan TOHM ve olimpik deneme yarışmalarına Kayseri'dan katılan kulübümüz sporcularından Nurcan Akpınar 600 metreyi 1.37.01, Ebrar Nisa Balkaya 1.39.51 koşarak Türkiye olimpiyat hazırlık merkezi (TOHM) barajını geçtiler. Bu başarılarından dolayı sporcularımı ve antrenörümüz Zafer Koçyiğit'i tebrik ediyorum." - KAYSERİ