İzmir'de Wings for Life World Run ünlülerin katılımıyla koşuldu

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık yaratmak adına tüm dünyada aynı anda düzenlenen Wings for Life World Run'a Türkiye ve İzmir, 3 yıllık aranın ardından ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 8 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda İzmir, koşamayanlar için koştu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 2 yıldır düzenlenemeyen koşu, renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen yarış, Türkiye'de 7, İzmir'de ise 5'inci defa gerçekleştirildi.

Kültürpark Lozan Kapısında saat 14.00'te verilen startta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, omurilik felcine dikkat çekmek adına tekerlekli sandalyede yarıştı. Bitiş çizgisinin olmadığı organizasyonda sporcular starttan 30 dakika sonra yola çıkıp 15 kilometre hızla ilerleyen ve maksimum 35 kilometre hıza ulaşan yakalama aracına yakalanmamaya çalıştı. Alsancak'tan Karşıyaka'ya doğru giden katılımcılar, daha sonra Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti'ni geçtikten sonra Menemen güzergahında devam etti. Engelli sporcular da kendilerini çeken koşucuların yardımıyla yarışmada yer aldı. Birçok İzmirli yarışa çocukları, evcil hayvanları, renkli kostüm ve kıyafetlerle katıldı.

Anneler Gününe denk gelen organizasyonda bazı koşucular da anneleriyle birlikte yarıştı. Yakalama aracına en son yakalanan birer kadın ve erkek katılımcı, yarıştığı parkurun birincisi, dünyanın farklı noktalarında aynı anda düzenlenen yarışta araca en son yakalanan katılımcılar ise global şampiyon ilan edilecek. Yakalama Araçları'nın Red Bull sporcuları Dario Costa ve Ali Türkkan kullandı. Etkinliğin İzmir'deki koşusuna Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Kübra Dağlı, Hazal Nehir, İsmail Can Yerinde ve Bora Altıntaş'ın yanı sıra Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman ve Ayşe Tolga gibi ünlü isimler de yer aldı.