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İzmir'de Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor

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İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonada 64 kentten 444 erkek ve 246 kadın sporcu mücadele ediyor. Türk boksunun hedefi Avrupa şampiyonalarında başarılı olmak.

İzmir'de dün başlayan Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 64 kentten 444 erkek ve 246 kadın sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, AA muhabirine, İzmir'in çok önemli bir boks organizasyonuna ev sahipliği yaptığını, başarılı olan sporcuların Avrupa'daki boks şampiyonalarına katılacağını söyledi.

Yaklaşık bir ay sonra Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceğini hatırlatan Gökçe, "Türk boksu olarak Allah'ın izniyle orada Türkiye'nin en güçlü ellerinden birisi olacağız. Sekiz sporcuyla katılacağız oraya. Amacımız milletimizi memnun etmek. Türk'ün İstiklal Marşı'nı herkese dinletmek, bayrağımızı göndere çektirmek." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci de İzmir'de düzenlenen organizasyona destek olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Sporun dünyada birleştirici gücü olduğunu ifade eden Beşinci, şunları kaydetti:

"Biz de istiyoruz ki ülkemizde gençler hem kendileri katılsın hem de diğer gençleri bu ortak sportif alanlara dahil etsin. Çünkü takdir edersiniz ki sporun olduğu yerde barış vardır. Biz de istiyoruz ki bu coğrafyadan sporun birleştirici gücüyle tüm coğrafyaya yayılan, halka halka büyüyen bir kardeşlik oluşsun. Bedenin sağlıklı gelişimi, ruhun sağlıklı gelişimine eşittir. Aynı zamanda istiyoruz ki sporcularımızın bir davası olsun. Muhammed Ali, bunun en önemli örneğidir, sadece bir boksör değil, aynı zamanda ırkçılığa karşı önemli bir mücadele vermiştir. Beden ruhu gelişirken aynı zamanda davası, fikri, düşüncesi olan, ortaya karakter koyabilen gençler yetişsin. Günümüzde şu anda Gazze'de bu soykırım oluyorsa işte buna sessiz kalan bir topluluk var demektir. Uyuyanları da uyandırmaya tek bir genç yeter diyerek bu müsabakayı düzenleyen, tertipleyen bütün büyüklerimize, genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Gökçe, TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'ye boks eldiveni hediye etti.

Şampiyona, 3 Temmuz'da yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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