İzmir'de Üniversite Öğrencileri KYK Yurdundaki Kazayı Protesto Etti

KERİM UĞUR

İzmir'de üniversite öğrencileri, Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir kız öğrenci yurdunda asansörün düşmesi nedeniyle Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesini protesto etti.

Aydın'da KYK kız öğrenci yurdunda meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesini ve bazı öğrencilerin de yaralanmasını protesto etmek isteyen İzmir'de okuyan üniversite öğrencileri bugün Bornova Metro İstasyonunda bir araya gelerek Bornova Küçükparka sloganlarla yürüdüler.

"Ölmeye değil okumaya geldik" yazılı pankart açan öğrenciler, "Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek", "Katillerden hesabı gençler soracak", "AKP halka hesap verecek", sloganları attılar. Küçükpark'ta basın açıklaması yapan öğrenciler şunları söyledi:

"25 Ekim 2023 tarihinde Aydın Işıklar Kız KYK yurdunda 16 arkadaşımızı taşıyan asansör düştü. Arkadaşlarımız defalarca asansörün bozuk olduğunu belirtmelerine rağmen durumu görmezden gelen yetkililer yüzünden en az 3 arkadaşımız hayatını kaybetti. Defalarca tamir edilmesi gerektiği söylenen asansör için hiçbir önlem almayan devlet ölen sıra arkadaşlarımızın hesabını sormak istediğimizde de TOMA'sıyla birber gazıyla bize saldırıyor. Aydın Valisi de karşımıza geçmiş 15 kişilik asansöre 16 kişi binmiş, 15 öğrencinin durumunda bir problem yok diye öğrencileri hedef gösteriyor. Sanki bu düzen bizi hergün ölüme mahkum etmiyor da sanki onlar eli kanlı katiller değilde ölümlerin sorumlusu bizleriz. Katil KYK yönetimi, Katil devlet böyle söyleyerek öfkemizden kaçabileceğini sanıyor. Bizler son bir haftada sabaha arkadaşlarımızın intihar haberleri ile gözümüzü açtık. Her gün bir arkadaşımızın üniversitelerde yurtlarda geçinemiyoruz dayanamıyoruz diyerek ölüme sürüklendiğini gördük. Bu yaşananlar ne kaza ne intihardır. Sorumlular açık ve net karşımızdadır. Bizler dün katledilen arkadaşlarımızın katillerini tanıyoruz. Onları Sibel'den, Enes'den ve Resul'den tanıyoruz. Bugün bu köhnemiş düzeni yıkmaktan başka çaremiz yok. Çare bizde çare birbirimizde. Geleceğimizi, umutlarımızı çalan Saray rejimi bize ölümden başka bir şey vaat etmiyor. Bu sistemde bizim payımıza düşen ölüm, açlık ve sefalet koşullarını kabul etmiyoruz. İnsanca onurlu bir yaşam için tüm sıra arkadaşlarımızı kampüs kampüs direnişi büyütmeye öfkemizi örgütlemeye katledilen sıra arkadaşlarımız için hesap sormaya çağırıyoruz."