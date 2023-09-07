İzmir'de Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu Heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu pazar 11. kez düzenleyeceği Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda yine büyük heyecan yaşanacak. İzmir'in kurtuluş yıl dönümü anısına koşulacak maratona 2 bin 500 atlet katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehrin kurtuluş yıl dönümü anısına düzenlediği ve bu yıl 11. kez organize edeceği Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu, yine heyecan fırtınası estirecek. 10 Eylül Pazar günü koşulacak maratona 2 bin 500 atlet katılacak. Yarı Maraton, Cumhuriyet Meydanı, İnciraltı, Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 08.00'de verilecek. Ödül töreni ise saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75+ yaş gruplarında ödüller dağıtılacak. - İZMİR