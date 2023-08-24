İzmir'de U-12 Cup Cumhuriyet Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

İzmir'in Bayraklı Belediyesi tarafından cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen düzenlenen U-12 Cup Cumhuriyet Futbol Turnuvası unutulmaz finalle sona erdi. 32 takımın yarıştığı etkinlikte Genç Özgür Futbol Kulübü şampiyon oldu.

Sportif alandaki başarılarıyla fark oluşturan Bayraklı Belediyesi, her yıl düzenlenen U-12 Cup Futbol Turnuvasını bu yıl cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak gerçekleştirdi. Doğançay futbol sahasındaki dostluk turnuvasına, Manisa ve İzmir'den 32 takımdan 500 sporcu katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Genç Özgür F.K. şampiyon olurken; Egekent Gençlik Spor ikinciliği, Çamdibispor üçüncülüğü, Güzeltepespor da dördüncülüğü kazandı. İl Hakem Kurulu tarafından tayin edilen hakemler tarafından yönetilen karşılaşmalar, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımızı, gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Bayraklı'da bir yandan geleceğin başarılı sporcularını yetiştirirken bir yandan da sporun birleştirici gücüyle çocuklarımıza; dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliği aşılıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen düzenlediğimiz U-12 Cup Cumhuriyet Futbol Turnuvası da farklı il ve ilçelerden gelecek başarılı genç sporcuları dostluk karşılaşmalarında bir araya getirdi. Bu anlamda dostluk turnuvasında yarışan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi. - İZMİR