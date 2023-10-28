Motor sporlarında Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, İzmir'de sıralama antrenmanlarıyla başladı. İzmir Park Yarış Pisti'nde 112 sporcunun katıldığı mücadelede farklı kategorilerde yarışlar yapılacak.

İzmir'de Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası başladı

Motor sporlarında Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, sıralama antrenmanlarıyla İzmir'de başladı.

İzmir Park Yarış Pisti'nde 112 sporcunun katıldığı 2. ayak mücadelesinde ilk gün iki sıralama antrenmanı gerçekleştirilecek. Organizasyon yarın saat 12.00'den itibaren yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Katılımcılar, pist şampiyonasında 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500, 125 SP kategorilerinin yanı sıra Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda, Süpermoto'da ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, senior ve open kategorilerinde mücadele edecek.