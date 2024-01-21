İzmir'de Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada sporcular farklı kategorilerde madalya için mücadele etti. Dereceye giren sporcuların isimleri açıklandı.
İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'nda yapılan şampiyonada sporcular; küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde madalya için mücadele etti.
Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar:
11-12 yaş:
1 - Emine Güneş Can
2 - Asya Sıla Karakurt
3 - Fatma Rana Gökçe
13-14 yaş:
1 - Muradiye Bektaş
2 - Işıl Işıklı
3 - Göksu Tuana Kır
15-16 yaş:
1 - Tuba Bade Şahin
2 - Ada Kanat
3 - İzem Su Sezer
17+ Yaş Kadınlar:
1 - Livanur Yalçın
2 - Sena Elçin Karakaş
3 - Eylül Ünlü
Erkekler:
11-12 yaş:
1 - Kerem İbrahim Çetin
2 - Muhammet Emin Candan
3 - Kemal Adil Aydıngül
13-14 yaş:
1 - Sinan Cankurt
2 - Samet Kaya
3 - Burak Demirci
15-16 yaş:
1 - Batuhan Meriç Mamur
2 - Emir Öztürk
3 - Furkan Erkıç
17+ yaş:
1 - Gürkan Mutlu
2 - Hüseyin Engin Yontucu
3 - Berkay Şahin
Kadınlar senkron:
13-14 yaş:
1 - İlayda Yıldırım-Kübra Eğilmez
2 - Elvin Ovacıllı-Janset Neva Boy
3 - Ecrin Mevlüdiye Aydın-Emine Güneş Can
15-16 yaş:
1 - İlkim Naz Ekinci-Muradiye Bektaş
2 - Berra Döğer-Tuba Bade Şahin
17+ yaş:
1 - Eylül Ünlü - Gülsüm Nur Güzel
2 - Ecem Nisa Esen-Havva Esin Ergün
3 - Livanur Yalçın-Sena Elçin Karakaş
Erkekler senkron:
13-14 yaş:
1 - Eymen Ensar Kibar-Mehmet Kaan Battal
2 - Eymen Çağdaş Akarca-İbrahim Aysu
3 - Ali Eymen Demirci-Burak Demirci
15-16 yaş:
1 - Abdullah Mehmet Tükel-Furkan Erkıç
2 - Bayram Ali Ocakoğlu-Ege Özel
3 - Akil İşman-Samet Kaya
17+ yaş:
1 - Görkem Kartal - Güven Şaşmaz
2 - Hüseyin Engin Yontucu