İzmir'de Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'nda yapılan şampiyonada sporcular; küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde madalya için mücadele etti.

Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar:

11-12 yaş:

1 - Emine Güneş Can

2 - Asya Sıla Karakurt

3 - Fatma Rana Gökçe

13-14 yaş:

1 - Muradiye Bektaş

2 - Işıl Işıklı

3 - Göksu Tuana Kır

15-16 yaş:

1 - Tuba Bade Şahin

2 - Ada Kanat

3 - İzem Su Sezer

17+ Yaş Kadınlar:

1 - Livanur Yalçın

2 - Sena Elçin Karakaş

3 - Eylül Ünlü

Erkekler:

11-12 yaş:

1 - Kerem İbrahim Çetin

2 - Muhammet Emin Candan

3 - Kemal Adil Aydıngül

13-14 yaş:

1 - Sinan Cankurt

2 - Samet Kaya

3 - Burak Demirci

15-16 yaş:

1 - Batuhan Meriç Mamur

2 - Emir Öztürk

3 - Furkan Erkıç

17+ yaş:

1 - Gürkan Mutlu

2 - Hüseyin Engin Yontucu

3 - Berkay Şahin

Kadınlar senkron:

13-14 yaş:

1 - İlayda Yıldırım-Kübra Eğilmez

2 - Elvin Ovacıllı-Janset Neva Boy

3 - Ecrin Mevlüdiye Aydın-Emine Güneş Can

15-16 yaş:

1 - İlkim Naz Ekinci-Muradiye Bektaş

2 - Berra Döğer-Tuba Bade Şahin

17+ yaş:

1 - Eylül Ünlü - Gülsüm Nur Güzel

2 - Ecem Nisa Esen-Havva Esin Ergün

3 - Livanur Yalçın-Sena Elçin Karakaş

Erkekler senkron:

13-14 yaş:

1 - Eymen Ensar Kibar-Mehmet Kaan Battal

2 - Eymen Çağdaş Akarca-İbrahim Aysu

3 - Ali Eymen Demirci-Burak Demirci

15-16 yaş:

1 - Abdullah Mehmet Tükel-Furkan Erkıç

2 - Bayram Ali Ocakoğlu-Ege Özel

3 - Akil İşman-Samet Kaya

17+ yaş:

1 - Görkem Kartal - Güven Şaşmaz

2 - Hüseyin Engin Yontucu