İzmir'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na 4 Bin Kişi Katıldı

İzmir'de gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Kadınlar, Mavi Şehir Balıkçı Barınağı önünden dönüp, turu başladıkları meydanda bitirdi. Etkinlik, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir'de gerçekleştirilen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"na yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Karşıyaka ilçesinde Zühtü Işıl Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisiklet turuna buradan başladı. Kadınlar, Mavi Şehir Balıkçı Barınağı önünden dönüp, turu başladıkları meydanda bitirdi.

Etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi, süsledikleri bisikletleriyle katıldı. Etkinlik yöneticisi Sema Gür, turun ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.

Etkinliğin, 2013 yılından bu yana, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini aktaran Gür, şunları kaydetti:

"İzmir'de bisikletlerimizle yaklaşık 200 kadın yola çıkarken 2022'de bu turun global hale geleceğini ve binlerce kadının ortak dileklerle bisikletleriyle yollarda olacağını hiç düşünmemiştik. Şimdi biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz."