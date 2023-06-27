İzmir'de Sualtı Ragbi Şampiyonaları Tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 15 ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonalarında 350 sporcu mücadele etti. Şampiyonada dereceye giren takımlar açıklandı.

Sualtı ragbisinde İzmir'de gerçekleştirilen 15 ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonaları sona erdi.

Havuz İzmir'in ev sahipliğinde 21 yaş altında 9 erkek ve 7 kız, 15 yaş altında ise 8 erkek ile 5 kız ekibinin katıldığı organizasyonda, 350 sporcu mücadele etti.

Şampiyonlarda dereceye giren takımlar şöyle:

15 yaş altı kızlar: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. Ege Üniversitesi, 3. İzmir Büyükşehir Belediyespor.

15 yaş altı erkekler: 1. Ege Üniversitesi, 2. Ege Sualtı Ragbisi, 3. Ege Sualtı Sporları.

21 yaş altı kızlar: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 3. Ege Üniversitesi.

21 yaş altı erkekler: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. Ege Üniversitesi, 3. Ege Sualtı Ragbisi.