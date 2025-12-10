İzmir'de derbi haftası

PROFESYONEL futbolda İzmir'in farklı liglerde yer alan 6 temsilcisi bu hafta birbirlerine rakip olacak. Bahis soruşturması nedeniyle fikstür 2 hafta kayınca devrenin son maçları üst üste oynanacak. Alt liglerde cuma günü 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK ile Aliağa FK karşı karşıya gelecek. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından uzaklaşmaya çalışıp bahis soruşturmasında birçok oyuncusu ceza alan iki ekip İzmir Çoruhlu FK ile Altay da cuma günü mücadele edecek. Aynı grupta yine bahis soruşturmasından canı yanan zirve yarışındaki Karşıyaka ve düşme potasındaki Bornova 1877 ise cumartesi günü rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor