İzmir'de Meriç Yaşayan Parkı'nda ücretsiz futbol kursları başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği "Yaşayan Parklar" oluşturma hedefi doğrultusunda Bornova'da yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Meriç Yaşayan Parkı'ndaki futbol sahası hizmete alındı. Parkta çocuklara ücretsiz futbol kursu verilmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Acil Çözüm Ekibi'nin çalışmaları çerçevesinde İzDoğa, İzbeton, İZSU, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi'nin ortak çalışmasıyla yapılan Bornova'daki Meriç Yaşayan Parkı'ndaki futbol sahası hizmete açıldı. Sahada İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı çocuklara ücretsiz futbol kursu vermeye başladı.

Derslere kayıtlar sürüyor

7-14 yaş arası çocukların katıldığı dersler, Salı ve Perşembe günleri 09.00 ve 12.00 saatleri arasında Meriç Yaşayan Parkı'ndaki futbol sahasında yapılıyor. Spor eğitmenleri eşliğindeki derslere kayıtlar devam ediyor. Aileler Meriç Yaşayan Parkı'ndaki futbol sahasına gelerek derslere ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.

Park istek ve ihtiyaçlara göre planlandı

Bornova'daki Meriç Yaşayan Parkı'nın fonksiyon planlaması Acil Çözüm Ekibi'nin Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerinde yürüttüğü saha çalışması ile belirlendi.

Mahallelilerin ihtiyaç ve isteklerine göre tasarlanan parkta futbol sahasının yanı sıra, mahalle bostanı, kütüphane, çayır alanı ve taziye evi yer alacak. Park, Bornova'daki Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerine ve Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi'ne hizmet verecek. - İZMİR