İzmir'de maraton zamanı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3'üncüsünü düzenlediği Maraton İzmir'de start, yarın verilecek. Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Maraton İzmir'de 43 farklı ülkeden 552 yabancı koşucu yarışacak.

10 KİLOMETRELİK PARKURDA 4 BİNİN ÜZERİNDE ATLET

Maraton İzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20'de verilecek. 10 kilometrelik yarışta 4 binin üzerinden atlet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.

HEDEF ATIKSIZ MARATON

STK'LARLA İŞBİRLİĞİ

Adım Adım ile yapılan sivil toplum işbirliği kapsamında sporcular sivil toplum kuruluşları için koşabiliyor, bu sporcular aracılığıyla ise kuruluşlara bağış yapılabiliyor. 4 Nisan'da başlatılan Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu bağış kampanyalarına ise 7 bin 420 bağışçı şimdiden toplam 1.5 milyon TL bağışladı. Bağış kampanyaları 2 Mayıs'a kadar devam edecek.