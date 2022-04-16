İzmir'de maraton zamanı

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3.'sünü düzenlediği, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir bir dünya için belirlediği küresel amaçlar doğrultusunda koşulacak Maraton İzmir'in startı 17 Nisan Pazar günü verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği Maraton İzmir'de start, 17 Nisan Pazar günü verilecek. Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarındaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesine gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Maraton İzmir'de 43 farklı ülkeden 552 yabancı koşucu yarışacak.

Maraton İzmir çerçevesindeki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20'de verilecek. 10 kilometrelik yarışta 4 binin üzerinden atlet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.

Hedef atıksız maraton

Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir bir dünya için belirlediği küresel amaçlar sloganlarıyla koşulacak Maraton İzmir'de hedef ise atıksız maraton olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek. Maraton İzmir'de, koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularında toplanarak geri dönüştürülecek ve gelecek yıl kullanılacak yarış tişörtlerinin ana maddesini oluşturacak. Madalyalar da geri dönüşümlü malzemeden olacak. Maraton İzmir'in etkinlik alanındaki tüm malzemeler de yine geri dönüştürülebilir olacak. Sporculara dağıtılacak kitler, yine geri dönüşümlü malzemeden yapılan çantalar içinde teslim edilecek. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde tek tek toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. - İZMİR