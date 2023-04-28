İzmir'de 'Kuzenler' Operasyonu: 38 Şüpheli Tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 'Kuzenler' adı verilen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 38 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri paravan şirketler ve banka hesaplarını kullanarak kripto varlıklara dönüştürdükleri belirlendi. Lüks hayat yaşadıkları belirlenen şüphelilerin banka hesapları ile 15 lüks araca el konuldu.

İZMİR merkezli 6 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen ve 'Kuzenler' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 42 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da İzmir, İstanbul, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir'de belirlenen adreslere 'Kuzenler' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Mertcan P. ve kuzeni Hakkı T.'nin de bulunduğu 42 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 60 pos cihazı, bilgisayar, telefon, suçta kullandıkları belirlenen çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 38 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.