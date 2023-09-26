İzmir'de Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcudan altın gasbedilmesi ve çalışanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin kuyumcudan çaldıkları altınlar ise iş yeri sahibine teslim edildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki kuyumcudan bir miktar altın gasbedilmesi ve iş yeri çalışanın tabancayla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20 Eylül'de Çamlıpınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli şüphelinin bir miktar altın gasbetmesi ve iş yeri çalışanı Burak A'yı tabancayla yaralaması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

1200 saatlik güvenlik kamera kaydı incelendi

Polis, olay yeri ve çevresi ile şüphelinin kaçtığı güzergahtaki 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının 1200 saatlik görüntüsünü incelemeye aldı.

Ormanlık alan, dere yatağı ve kanalizasyon hattını kullanarak şehir merkezine gelen ve soygundan sonra kıyafetlerini değiştirerek aynı güzergahtan kaçan şüphelilerin kimlikleri, ekiplerin kamera kaydı incelemesi sonucu tespit edildi.

Polis, belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarla şüpheli M.A, C.A. ve A.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A'nın güvenlik kamerası uzmanı olduğu, birlikte hareket ettiği şüphelilerle soyguna ilişkin plan yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin kuyumcudan gasbedip sakladıkları 11 bilezik, polis ekiplerince iş yeri sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, C.A. tutuklandı A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, şüphelilerin adreslerine Özel Harekat polisleri eşliğinde düzenlenen baskınlarla yakalamaları yer alıyor.