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İzmir'de koşulacak yarı maratona kayıtlar başladı

İzmir'de koşulacak yarı maratona kayıtlar başladı

Spor Haberleri

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 Haziran Cumartesi günü koşulacak yarı maraton için kayıtlar başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 Haziran Cumartesi günü koşulacak yarı maraton için kayıtlar başladı.

Salomon isim sponsorluğunda düzenlenecek yarı maratona kayıtlar 1 Haziran Perşembe gününe kadar organizasyonun internet sitesi "www.cesmeyarimaratonu.com"dan yapılabilecek.

Çeşme Yarı Maratonu ilçe merkezinden başlayarak aynı noktada son bulacak. Toplamda 188 metrenin üzerinde tırmanışa sahip olan parkurun dışında katılımcılar Salomon Çeşme etabında mücadele edecek. Parkur, 10 kilometre uzunluğa ve 91 metrenin üzerinde tırmanışı bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Çeşme İzmir Spor Haberler

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