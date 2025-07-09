İzmir'de Kick Boks Şampiyonasında Kardeşler Başarı Elde Etti

İzmir'de Kick Boks Şampiyonasında Kardeşler Başarı Elde Etti
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İzmir'de yapılan Türkiye Kick Boks şampiyonasında, Ömer Faruk Gacır Türkiye Şampiyonu olurken, kardeşi Muhammed Sıddık Gacır ikinci olarak kaydedildi. Her iki kardeşin başarısı, ilçede büyük sevinçle karşılandı.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında iki kardeşin biri Türkiye şampiyonu olurken diğeri ikinci olarak büyük bir başyarıya imza attılar.

Genç erkekler 63 kilo Light Contact kategorisinde Aşkaleli sporculardan Ömer Faruk Gacır rakiplerini tek tek yenerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Aynı şampiyonada, 63 kilo büyük erkekler Kigh Light kategorisinde ise sporcu Muhammed Sıddık Gacır ise final karşılaşmasında önde götürdüğü karşılaşmada talihsiz bir şekilde eski sakatlığının nüksetmesi sonucu karşılaşmadan ikinci olarak ayrıldı ve Türkiye 2'ncisi oldu.

Her iki kardeşin elde ettiği derece ilçede sevinçle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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