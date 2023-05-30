Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de taraftarlarını sokağa döktü. Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları renkli görüntüler oluşturdu.

- İzmir'de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

İZMİR - Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de taraftarlarını sokağa döktü. Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları renkli görüntüler oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu bitime 2 hafta kala deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray oldu. Şampiyonluğun ilanının ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. İzmir'de de Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Gündoğdu Meydanı'na akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023