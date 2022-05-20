17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de düzenlenecek - Haberler

Avrupa ülkelerinde yaşayan Bosna Herseklilerin katıldığı 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Celal Atik Spor Salonu'ndaki şampiyonada Bosna Hersekli oyunculardan kurulu Danimarka, Avusturya, Finlandiya ve İngiltere'den ikişer, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç ile İsviçre'den birer takım olmak üzere 15 ekip mücadele edecek.

Grup maçlarının yarın saat 10.00'da başlayacağı organizasyonda karşılaşmalar 10'ar dakikalık tek devre oynanacak.

Organizasyon çeyrek ve yarı final maçlarının ardından saat 17.00'deki final karşılaşması ile tamamlanacak.