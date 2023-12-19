Haberler ›› Spor ›› İzmir'de Futbol Gelişim Projesi Başladı

İzmir'de Futbol Gelişim Projesi Başladı

19 Aralık 2023 14:40 Güncelleme: 14:42 Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ortaklığında düzenlenen Futbol Gelişim Projesi'nin İzmir ayağı başladı. Atatürk Stadyumu'nun yan sahalarındaki eğitime, 280 sınıf ve beden eğitimi öğretmeni katılıyor. Federasyon eğitmenleri, öğretmenlere futbol antrenörlüğü konularında bilgi veriyor.