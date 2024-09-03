İzmir'de Filistinli çocuklara destek için futbol turnuvası düzenlendi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de katkılarıyla, İzmirli çocuklardan Filistinli çocuklara anlamlı destek temasıyla Çocuklar Yaşasın Futbol Turnuvası düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvanın açılış törenine ASKON İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Kutay, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ASKON İzmir Şubesi üyeleri, sporcular ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Çocuklar gülerse dünya güler

Düzenlenen bu turnuvayla İzmir'den dünyaya barış mesajı gönderdiklerini belirten İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bizim bir sevdamız var, bir hayalimiz var. Bizler istiklale aşık bir milletin torunlarıyız. Biz buradan bütün dünyaya hep bir ağızdan sesleniyoruz. Çocuklar yaşasın, ölmesin diyoruz. Çünkü çocuklar gülerse dünya güler. Ülkemizin geleceği için hepimizin tek bir görevi var. Onlara geleceği emanet etme için yetiştirmek ve yarınlara hazırlamak. Fakat bizler bu görevi yaparken Filistin'de çocuklar ve anne babalar ağlıyor. Bizler de İzmirliler olarak çocuklar ölmesin, bu savaş artık bir son bulsun istiyoruz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, anne babalarımıza, spor severlere ve tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşam hakkının kutsallığını savunuyoruz

Yaşam hakkının kutsallığını savunan bir anlayışla Filistinliler'e destek olmak için bu organizasyonu yaşama geçirdiklerini kaydeden ASKON İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Kutay da, "Filistin'de uzun bir süredir devam eden zulüm, artık soykırım seviyesine ulaşmıştır. Tüm dünyanın gözleri önünde kadın erkek çocuk demeden Filistinliler'e yaşatılan vahşet insanlığın onurunu bir kez daha ayaklar altına almıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısında olmak için tepkimizi açıkça ortaya koyduk. Barışı ve hoşgörüyü her şeyin üzerinde tutan bir anlayışa sahibiz. Bu vesileyle savaşın her türlüsünü açıkça bir kez daha lanetliyoruz. Savaşın insanlığa bir fayda sağlamadığını bizler çok iyi biliyoruz. Savaştan en çok etkilenenlerin de yine çocuklar olduğunu görüyoruz. Çocukların bombaların altında büyümelerini değil anne babalarıyla mutlu huzurlu ve barış içinde büyümelerini temenni ediyoruz. Bu yüzden buradan bir kez daha çocuklar yaşasın diye sesleniyoruz" diye konuştu.

Kutay, sözlerine şöyle devam etti: "Organizasyona ev sahipliği ve mihmandarlık yaparak katkı sunan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, maddi ve manevi anlamda katkı sunan sponsorlarımıza, lansmana katılım sağlayan tüm basın emekçilerimize, tüm spor kulüplerimizin başkanlarına, hocalarına ve sporcularıyla, sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ederiz"

56 takımda bin 100 sporcu katılacak

Toplam 3 gün sürecek futbol turnuvası hakkında bilgi veren Ahmet Kutay, "Dil, din, ırk, cinsiyet fark etmeksizin her çocuğun içinde ayrı bir dünya taşıdığına inanıyoruz. Yaşanan üzücü olaylar sonucunda kamuoyunda bir nebze de olsa farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktık. 3 gün sürecek turnuvaya 2013 - 2014 - 2015 - 2016 yaş gruplarından oluşan toplamda 50 erkek, 2010 - 2011 - 2012 ve 2013 yaş gruplarından da toplamda 6 kadın futbol takımı olmak üzere 56 futbol takımı ve bin 100 sporcu katılıyor" ifadesini kullandı. - İZMİR