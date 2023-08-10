İzmir'de FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, İzmir'de başlıyor. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan, Fransa ve Sırbistan'la mücadele edecek.

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın İzmir'de başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ve Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nin ev sahipliğinde 19 Ağustos'a kadar sürecek şampiyona B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Macaristan, Fransa ve Sırbistan'la rakip olacak. Milliler ilk maçı yarın saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Macaristan'la oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Cumartesi günü Fransa, 13 Ağustos Pazar günü de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerin tamamı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynayacağı grup müsabakaları saat 19.00'da başlayacak. 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda

A Grubu'nda Çekya, Letonya, Finlandiya, Portekiz, C Grubu'nda İtalya, Polonya, Hırvatistan, İsrail, D Grubu'nda ise İspanya, Belçika, Yunanistan, Slovenya yer alacak.

İzmir geçen yıl da FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'na aynı salonlarda ev sahipliği yapmıştı.