İzmir'de Eskrim Şampiyonası Başladı

Eskrimde 10-12 ve 14 yaş altı Kılıç Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı.

Halkapınar Spor Salonu'nda 21 ilden 560 eskrimcinin katıldığı organizasyonda ilk gün kızlar 10 ve 14 yaş altı, erkeklerde ise 12 yaş altı müsabakaları gerçekleştirildi.

14 yaş altı kızlarda Didem Güner, 10 yaş altı kızlarda Yeşim Deniz Sezerer, 12 yaş altı erkeklerde ise Osman İbrahim Erdöl ilk sırada yer aldı.

Organizasyon yarınki 12 yaş altı kızlar ile 10 ve 14 yaş altı erkekler mücadeleleriyle tamamlanacak.