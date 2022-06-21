"Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yılı kapsamında "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" düzenlendi. İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yılı kapsamında "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" düzenlendi. Karşıyaka Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışın başlama startını Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel verdi. Karşıyaka Yelken Kulübü açıklarından verilen starta, optimist ve lazer sınıflarında yaklaşık 120 sporcu katıldı. Sporcular, Karşıyaka ve Bostanlı'da bulunan şamandıraların arasından geçerek mücadele etti. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede görev aldı. Yarın da sürecek yarışın ardından ödül töreni düzenlenecek. AA / Şafak Yel - Spor Spor Haberler

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