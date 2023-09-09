İzmir'de düzenlenen yelken yarışları başladı

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yelken yarışları heyecanlı bir şekilde başladı. Yarışmalara 13 kulüp ve 110 yarışmacı katılıyor.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yelken yarışları heyecanlı başladı.

IQ Foil ve techno sınıflarında 8-9-10 Eylül tarihlerinde devam eden yarışmalarda her gün 18 yarışa start verilecek. İzmir ve izmir dışından gelen 13 kulüp ve 110 yarışmacının katıldığı yarışlar 10 Eylül'de yapılacak olan törenle tamamlanacak.

Türkiye Yelken Federasyonu izmir İl Temsilcisi Habibe Şener, "Gençlik ve Spor alanı içerisinde Kurtuluş Kupası olarak düzenlediğimiz yarışmalardan bir tanesini Yeni Foça Yelken Kulübü ev sahipliğinde yapıyoruz. Aynı zamanda İzmir ve İzmir dışından gelen toplamda 13 kulübüz ve 110 yarışmacımız var. iki sınıf yarışıyoruz Technolar ve IQ Foiller, çok başarılı ve başa baş giden bir yarış. Her gün 18 yarış yapacağız. Pazar günü ödül töreni ile yarışmaları tamamlamış olacağız" diye konuştu. - İZMİR