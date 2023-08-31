İzmir'de düzenlenen Luxor 14 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselenler belli oldu
Alaçatı Tenis Kulübündeki organizasyonda çeyrek finale yükselen tenisçiler belirlendi. Kızlarda Göksu Derin Bugay-Lara Özcan, Ayşe Bal-Minel Naz Kaynak, Ecrin Lal Yavuz-Elvin Eğribel, Duru Şengürgör-Çağla Kesten, erkeklerde ise Ziya Ayberk Aydın-Orhan Alp Akyol, Çağan Çetin-Yiğitalp Yüksel, Doruk Gönülal-Yağız Yıldız ve Toprak Konya-Mustafa Ege Şık çeyrek finale çıktı.
İzmir'de düzenlenen Luxor 14 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselenler belli oldu.
Alaçatı Tenis Kulübündeki organizasyonda bugün son 16 turu mücadeleleri gerçekleşti.
Çeyrek finalde kızlarda Göksu Derin Bugay-Lara Özcan, Ayşe Bal-Minel Naz Kaynak, Ecrin Lal Yavuz-Elvin Eğribel, Duru Şengürgör-Çağla Kesten, erkeklerde ise Ziya Ayberk Aydın-Orhan Alp Akyol, Çağan Çetin-Yiğitalp Yüksel, Doruk Gönülal-Yağız Yıldız ve Toprak Konya-Mustafa Ege Şık eşleşmeleri oluştu.
Yarın çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek organizasyon 3 Eylül Pazar günü teklerde ve çiftlerdeki final maçlarıyla tamamlanacak.