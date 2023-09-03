İzmir'de düzenlenen Luxor 14 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nda birinciler belli oldu

Alaçatı Tenis Kulübündeki organizasyonun kızlar finalinde Minel Naz Kaynak'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Ecrin Lal Yavuz, erkeklerde ise Ziya Ayberk Aydın'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mustafa Ege Şık birinciliğe ulaştı. Çiftlerde kızlarda ilk sırayı Ayşe Bal-Ecrin Lal Yavuz, erkeklerde ise Yağız Yıldız-Ziya Ayberk Aydın elde etti.