İzmir'de düzenlenen 32. Masterler Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen 32. Masterler Balkan Atletizm Şampiyonası, Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen yarışmalarla sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra 12 Balkan ülkesinden 484 atletin mücadele ettiği şampiyona başarıyla tamamlandı.
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen 32. Masterler Balkan Atletizm Şampiyonası tamamlandı.
Atatürk Stadı'nda 1 Eylül Cuma günü başlayan şampiyona, bugünkü yarışmalarla sona erdi.
Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 484 atlet mücadele etti.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor