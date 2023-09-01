İzmir'de düzenlenen 18 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi
İzmir'de gerçekleştirilen 18 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası final müsabakaları sona erdi. Alara Ayaz kızlar finalinde Defne Erbakan'ı mağlup ederek birinci oldu. Erkeklerde ise Mert Aytekin şampiyonluğa ulaştı. Çiftler kategorisinde ise Duru Kuşcu-Pelin Çolak ve Buğra Özkoç-Cemil Tuğra Duran birincilik elde etti.
İzmir'de düzenlenen 18 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erdi.
Sealra Tenis Kulübündeki şampiyonanın kızlar finalinde Defne Erbakan'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Alara Ayaz birinciliğe ulaştı.
Erkeklerde ise Melih Anavatan karşısında ilk seti 6-2 kaybeden Mert Aytekin, daha sonraki iki seti 6-3 ve 6-4 kazanarak şampiyonluğu elde etti.
Çiftler kızlarda Duru Kuşcu-Pelin Çolak, erkelerde ise Buğra Özkoç-Cemil Tuğra Duran ikilileri turnuvayı ilk sırada tamamladı.