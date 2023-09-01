İzmir'de düzenlenen 18 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi

İzmir'de gerçekleştirilen 18 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası final müsabakaları sona erdi. Alara Ayaz kızlar finalinde Defne Erbakan'ı mağlup ederek birinci oldu. Erkeklerde ise Mert Aytekin şampiyonluğa ulaştı. Çiftler kategorisinde ise Duru Kuşcu-Pelin Çolak ve Buğra Özkoç-Cemil Tuğra Duran birincilik elde etti.