İzmir'de düzenlenecek 77. Balkan Büyükler Şampiyonası'nda 21 ülkeden 430 sporcu mücadele edecek
İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek olan 77. Balkan Büyükler Şampiyonası'na 21 ülke katılacak. Şampiyonada birçok üst düzey sporcu yer alacak.
İzmir'de düzenlenecek 77. Balkan Büyükler Şampiyonası'nda 21 ülkeden 430 sporcu mücadele edecek.
İzmir Atatürk Stadı'nda 25-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 77. Balkan Büyükler Şampiyonası'na 21 ülke katılacak. 2023 yılında Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan şampiyonasını 24 madalya ile birinci sırada tamamlayan millilerde hedef yine şampiyonluk.
21 Ülkeden 430 sporcunun katılacağı Balkan Büyükler Şampiyonası'nda uzun atlamada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yunan Miltiadis Tentoglou, yüksek atlamada Avrupa şampiyonu Angelina Topic gibi üst düzey sporcular yarışmada yer alacak. Millilerde ise 200 m dünya şampiyonu Ramil Guliev, Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz, Necati Er, Eda Tuğsuz, Berke Akçam ve İsmail Nezir gibi genç yıldızlar da bulunuyor.
Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'na; Arnavutluk Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Yunanistan, Makedonya, Güney Kıbrıs, Karadağ, Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Malta, Slovenya, San Marino ve Türkiye katılacak.
Milli Takım'da piste çıkacak olan sporcular ve branşları:
100m: Zeynep Kaya, Zülha Armutcu, Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay
200m: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Ramil Guliyev, Oğuz Uyar
400m: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Sinan Ören, Yağız Canlı
800m: Dilek Koçak, Tuğba Toptaş, Tamer Sakar, Salih Teksöz
1500m: Gamze Bulut, Tuğba Toptaş, Mehmet Çelik, Yiğit Dilaver
3000m: Burcu Subatan, Bahar Atalay, Yiğit Dilaver, Ahmet Civciv
5000m: Emine Hatun Mechal, Yasemin Can, Abdurrahman Gedikoğlu, Ayetullah Aslanhan
110m Engel: Elif Ilgaz, Yaren Yıldırım, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir
400m Engel: Berfin Boduç, Berke Akçam, İsmail Nezir
3000m Engel: Semra Karaslan, Derya Konur, Abdullah Tuğluk, Turgay Bayram
Yüksek Atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Alperen Acet, Enes Talha Şenses
Sırıkla Atlama: Demet Parlak, Buse Arıkazan, Mustafa Berkay Gürmeriç, Erdem Tilki
Uzun Atlama: Yasemin Zehra Börekçi, Hayriye Nur Arı, Mesut Bülbül, Benan Locas Kirsch Öztorun
Üç Adım Atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek
Gülle Atma: Emel Dereli, Pınar Akyol, Fatih Alpaslan, Nuh Polat
Disk Atma: Özlem Becerek, Nurten Mermer, Osman Kul, Ömer Şahin
Çekiç Atma: Tuğçe Şahutoğlu, Kıvılcım Kaya, Özkan Baltacı, Halil Yılmazer
Cirit Atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Emin Öncel, Muhammet Hanefi Zengin
Heptatlon/Decathlon: Beyzanur Yavuz, Ayşenur Çelik, Batuhan Arda Erol, Yavuz Şalkacı
4x100m Bayrak: Sıla Koloğlu, Beyzanur Seylan, Büşra Akay, Elif Polat, Batuhan Altıntaş, Oğuz Uyar, Aykut Ay, Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay
4x400m Bayrak: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Büşra Barbaros, Eda Nur Tulum, Sinan Ören, Yağız Canlı, Oğuzhan Kaya, Kubilay
Encü, İlyas Çanakçı
4x400m Mix Bayrak: Neslihan Toktaş, Büşra Barbaros, İhsan Selçuk, Oğuzhan Kaya - İSTANBUL