İzmir'de düzenlenecek 77. Balkan Büyükler Şampiyonası'nda 21 ülkeden 430 sporcu mücadele edecek.

İzmir Atatürk Stadı'nda 25-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 77. Balkan Büyükler Şampiyonası'na 21 ülke katılacak. 2023 yılında Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan şampiyonasını 24 madalya ile birinci sırada tamamlayan millilerde hedef yine şampiyonluk.

21 Ülkeden 430 sporcunun katılacağı Balkan Büyükler Şampiyonası'nda uzun atlamada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yunan Miltiadis Tentoglou, yüksek atlamada Avrupa şampiyonu Angelina Topic gibi üst düzey sporcular yarışmada yer alacak. Millilerde ise 200 m dünya şampiyonu Ramil Guliev, Avrupa şampiyonu Tuğba Danışmaz, Necati Er, Eda Tuğsuz, Berke Akçam ve İsmail Nezir gibi genç yıldızlar da bulunuyor.

Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'na; Arnavutluk Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Yunanistan, Makedonya, Güney Kıbrıs, Karadağ, Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Malta, Slovenya, San Marino ve Türkiye katılacak.

Milli Takım'da piste çıkacak olan sporcular ve branşları:

100m: Zeynep Kaya, Zülha Armutcu, Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay

200m: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Ramil Guliyev, Oğuz Uyar

400m: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Sinan Ören, Yağız Canlı

800m: Dilek Koçak, Tuğba Toptaş, Tamer Sakar, Salih Teksöz

1500m: Gamze Bulut, Tuğba Toptaş, Mehmet Çelik, Yiğit Dilaver

3000m: Burcu Subatan, Bahar Atalay, Yiğit Dilaver, Ahmet Civciv

5000m: Emine Hatun Mechal, Yasemin Can, Abdurrahman Gedikoğlu, Ayetullah Aslanhan

110m Engel: Elif Ilgaz, Yaren Yıldırım, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir

400m Engel: Berfin Boduç, Berke Akçam, İsmail Nezir

3000m Engel: Semra Karaslan, Derya Konur, Abdullah Tuğluk, Turgay Bayram

Yüksek Atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Alperen Acet, Enes Talha Şenses

Sırıkla Atlama: Demet Parlak, Buse Arıkazan, Mustafa Berkay Gürmeriç, Erdem Tilki

Uzun Atlama: Yasemin Zehra Börekçi, Hayriye Nur Arı, Mesut Bülbül, Benan Locas Kirsch Öztorun

Üç Adım Atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek

Gülle Atma: Emel Dereli, Pınar Akyol, Fatih Alpaslan, Nuh Polat

Disk Atma: Özlem Becerek, Nurten Mermer, Osman Kul, Ömer Şahin

Çekiç Atma: Tuğçe Şahutoğlu, Kıvılcım Kaya, Özkan Baltacı, Halil Yılmazer

Cirit Atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Emin Öncel, Muhammet Hanefi Zengin

Heptatlon/Decathlon: Beyzanur Yavuz, Ayşenur Çelik, Batuhan Arda Erol, Yavuz Şalkacı

4x100m Bayrak: Sıla Koloğlu, Beyzanur Seylan, Büşra Akay, Elif Polat, Batuhan Altıntaş, Oğuz Uyar, Aykut Ay, Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay

4x400m Bayrak: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Büşra Barbaros, Eda Nur Tulum, Sinan Ören, Yağız Canlı, Oğuzhan Kaya, Kubilay

Encü, İlyas Çanakçı

4x400m Mix Bayrak: Neslihan Toktaş, Büşra Barbaros, İhsan Selçuk, Oğuzhan Kaya - İSTANBUL