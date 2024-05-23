İzmir'de düzenlenecek 77. Balkan Atletizm Şampiyonası için milli takım kadrosu açıklandı

İzmir'in ev sahipliği yapacağı 77. Balkan Atletizm Şampiyonası, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona, 21 ülkeden 430 sporcu katılacak.

Geçen yılki şampiyonayı takım halinde birinci tamamlayan Türkiye'yi, 39'u kadın, 44'ü erkek olmak üzere 83 atlet temsil edecek.

2024 Balkan Atletizm Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:

100 metre: Zeynep Kaya, Zülha Armutcu, Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay

200 metre: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Ramil Guliyev, Oğuz Uyar

400 metre: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Sinan Ören, Yağız Canlı

800 metre: Dilek Koçak, Tuğba Toptaş, Tamer Sakar, Salih Teksöz

1500 metre: Gamze Bulut, Tuğba Toptaş, Mehmet Çelik, Yiğit Dilaver

3000 metre: Burcu Subatan, Bahar Atalay, Yiğit Dilaver, Ahmet Civciv

5000 metre: Emine Hatun Mechaal, Yasemin Can, Abdurrahman Gedikoğlu, Ayetullah Aslanhan

110 metre engelli: Elif Ilgaz, Yaren Yıldırım, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir

400 metre engelli: Berfin Boduç, Berke Akçam, İsmail Nezir

3000 metre engelli: Semra Karaslan, Derya Konur, Abdullah Tuğluk, Turgay Bayram

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Alperen Acet, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Demet Parlak, Buse Arıkazan, Mustafa Berkay Gürmeriç, Erdem Tilki

Uzun atlama: Yasemin Zehra Börekçi, Hayriye Nur Arı, Mesut Bülbül, Benan Locas Kirsch Öztorun

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek

Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol, Fatih Alpaslan, Nuh Polat

Disk Atma: Özlem Becerek, Nurten Mermer, Osman Kul, Ömer Şahin

Çekiç Atma: Tuğçe Şahutoğlu, Kıvılcım Kaya, Özkan Baltacı, Halil Yılmazer

Cirit Atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Emin Öncel, Muhammet Hanefi Zengin

Heptatlon/Dekatlon: Beyzanur Yavuz, Ayşenur Çelik, Batuhan Arda Erol, Yavuz Şalkacı

4x100 metre: Sıla Koloğlu, Beyzanur Seylan, Büşra Akay, Elif Polat (kadın takımı), Batuhan Altıntaş, Oğuz Uyar, Aykut Ay, Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay (erkek takımı)

4x400 metre: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Büşra Barbaros, Eda Nur Tulum (kadın takımı), Sinan Ören, Yağız Canlı, Oğuzhan Kaya, Kubilay Encü, İlyas Çanakçı (erkek takımı)

4x400 metre karışık: Neslihan Toktaş, Büşra Barbaros, İhsan Selçuk, Oğuzhan Kaya