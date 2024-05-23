İzmir'de düzenlenecek 77. Balkan Atletizm Şampiyonası için milli takım kadrosu açıklandı
İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek olan 77. Balkan Atletizm Şampiyonası'na 21 ülkeden 430 sporcu katılacak. Türkiye'yi temsil edecek olan milli takım kadrosu da açıklandı.
İzmir'in ev sahipliği yapacağı 77. Balkan Atletizm Şampiyonası, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona, 21 ülkeden 430 sporcu katılacak.
Geçen yılki şampiyonayı takım halinde birinci tamamlayan Türkiye'yi, 39'u kadın, 44'ü erkek olmak üzere 83 atlet temsil edecek.
2024 Balkan Atletizm Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:
100 metre: Zeynep Kaya, Zülha Armutcu, Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay
200 metre: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Ramil Guliyev, Oğuz Uyar
400 metre: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Sinan Ören, Yağız Canlı
800 metre: Dilek Koçak, Tuğba Toptaş, Tamer Sakar, Salih Teksöz
1500 metre: Gamze Bulut, Tuğba Toptaş, Mehmet Çelik, Yiğit Dilaver
3000 metre: Burcu Subatan, Bahar Atalay, Yiğit Dilaver, Ahmet Civciv
5000 metre: Emine Hatun Mechaal, Yasemin Can, Abdurrahman Gedikoğlu, Ayetullah Aslanhan
110 metre engelli: Elif Ilgaz, Yaren Yıldırım, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir
400 metre engelli: Berfin Boduç, Berke Akçam, İsmail Nezir
3000 metre engelli: Semra Karaslan, Derya Konur, Abdullah Tuğluk, Turgay Bayram
Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Alperen Acet, Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: Demet Parlak, Buse Arıkazan, Mustafa Berkay Gürmeriç, Erdem Tilki
Uzun atlama: Yasemin Zehra Börekçi, Hayriye Nur Arı, Mesut Bülbül, Benan Locas Kirsch Öztorun
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek
Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol, Fatih Alpaslan, Nuh Polat
Disk Atma: Özlem Becerek, Nurten Mermer, Osman Kul, Ömer Şahin
Çekiç Atma: Tuğçe Şahutoğlu, Kıvılcım Kaya, Özkan Baltacı, Halil Yılmazer
Cirit Atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Emin Öncel, Muhammet Hanefi Zengin
Heptatlon/Dekatlon: Beyzanur Yavuz, Ayşenur Çelik, Batuhan Arda Erol, Yavuz Şalkacı
4x100 metre: Sıla Koloğlu, Beyzanur Seylan, Büşra Akay, Elif Polat (kadın takımı), Batuhan Altıntaş, Oğuz Uyar, Aykut Ay, Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay (erkek takımı)
4x400 metre: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Büşra Barbaros, Eda Nur Tulum (kadın takımı), Sinan Ören, Yağız Canlı, Oğuzhan Kaya, Kubilay Encü, İlyas Çanakçı (erkek takımı)
4x400 metre karışık: Neslihan Toktaş, Büşra Barbaros, İhsan Selçuk, Oğuzhan Kaya