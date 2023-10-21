İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında halk sürüşü gerçekleştirildi

İzmir'de Granfondo bisiklet turu öncesi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında halk sürüşü düzenlendi. Yaklaşık 750 bisikletlinin katıldığı etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. AK Parti İzmir milletvekilleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü de etkinliğe katıldı.

İzmir'de Granfondo bisiklet turu öncesi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında halk sürüşü gerçekleştirildi.

Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda farklı yaş gruplarından yaklaşık 750 bisikletlinin katılımıyla başlayan halk sürüşü, 14 kilometrelik etap sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Etkinliğe AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, anlamlı bir sürüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 yıllık Cumhuriyet ilelebet payidar olacak. Bu vesileyle bu emaneti bizlere güçlü bir şekilde bırakan ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Bisiklet sporunun sağlığın yanı sıra çevre dostu özelliğiyle öne çıktığını dile getiren Kasapoğlu, "Bisikleti yaygın kılma, bisiklet kültürünü daha güçlü olarak inşa etme noktasında önemli adımlar attık. Bu adımları büyüterek, hızlandırarak yolumuza devam ediyoruz. İzmir, bisiklete ilgisi çok yüksek bir şehir. O anlamda gençler olsun, tüm İzmir halkı olsun ayrı bir heyecan duyuyorlar, bunu bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

İzmir'in geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir etabına ev sahipliği yaptığını, yarın da Granfondo yarışıyla hareket yaşayacağını aktaran Kasapoğlu, amatör ve profesyonel düzeyde bisiklet kültürünün doyasıya yaşandığına işaret etti.

Türkiye'nin en büyük amatör yol bisiklet yarışı olarak gösterilen Granfondo serisinin üçüncü etabı, yarın İzmir'de yapılacak.