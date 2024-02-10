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İzmir'de Bucaspor 1928 ve Altınordu İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Altınordu yarın 25'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup edip ateş hattından uzaklaşan Altınordu'nun çalıştırıcı Atilla Küçüktaka Buca deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını kaydetti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Altınordu yarın 25'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmada Murat Kasap düdük çalacak. Geçen hafta Nazilli Belediyespor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan 42 puanlı 6'ncı Bucaspor 1928, ara transfer sezonun son gününde Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Erdal Akdarı ile anlaşmaya vardı. Erdal'ın lisansı çıktı. Bucaspor 1928 teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, İzmir derbisini kazanıp Play-Off potasındaki yerlerini koruyacaklarını söyledi. Geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup edip ateş hattından uzaklaşan Altınordu'nun çalıştırıcı Atilla Küçüktaka Buca deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını kaydetti. Altınordulu futbolseverlerin Yeni Buca Stadı'nda yerlerini alamayacağı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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