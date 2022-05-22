İzmir'de Bosna Hersek rüzgarı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası'nda Avusturya'yı 1-0'lık skorla yenen Almanya, şampiyon oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası sona erdi. Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde yaşayan Bosna Hersekli oyunculardan kurulu Danimarka, Avusturya, Finlandiya ve İngiltere'den ikişer, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç ile İsviçre'den birer takım olmak üzere toplam 15 takım katıldı. Grup maçları, çeyrek final ve yarı finalin 10'lar dakikalık tek devre, finalin ise 10'ar dakikalık çift devre oynandığı şampiyonanın grup serisinde 18 maçta 32 gol atıldı. Çeyrek finalde Avusturya, normal süresi 2-2 biten maçta Fransa'yı penaltılarla 4-3, İsveç Türkiye'yi 4-0, Almanya İsviçre'yi 6-0, Norveç ise 0-0 biten maçın ardından Finlandiya'yı penaltılarla 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final ilk maçında Avusturya normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla İsveç'i 3-2 yenerek finale yükselen ilk ekip oldu. Yarı final ikinci maçında ise Almanya Norveç'i 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. Üçüncülük maçında İsveç, Norveç'i 3-0 yendi. Final maçında Almanya, Avusturya'yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor