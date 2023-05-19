İzmir'de Bisiklet Severler 19 Mayıs Turu Düzenledi

İZMİRLİ bisiklet severler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Yüzlerce bisiklet sever, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen tur kapsamında, bugün saat 10.30 sıralarında, Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Topluluk adına basın açıklamasını yapan Seçkin Civil, Bayram için düzenlediğimiz turumuza hoş geldiniz. 19 Mayıs başlangıçtır çünkü emperyalizme karşı mücadelenin Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından Samsun'da başlatıldığı gündür. 19 Mayıs heyecandır çünkü 1. Dünya Savaşı sonrası emperyalist devletlerin başlattığı işgallere karşı direnişin başlama günüdür. 19 Mayıs gençliktir çünkü milli mücadele sonucunda kazanılan zafer gençlerin heyecanının üzerine kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, devrimler sayesinde ayağa kalkmıştır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, onun koyduğu ilkeleri ve gerçekleştirdiği devrimleri koruyup yüceltmek, şimdi biz cumhuriyet çocuklarının en büyük görevlerindendir. Bayramımız kutlu olsun dedi.

Bisikletliler, tur kapsamında Balçova ilçesine pedal çevirdi.